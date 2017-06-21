ЦБ РФ намерен заняться адресной помощью в повышении финансовой грамотности гражданам, исходя из их принадлежности к той или иной категории финансового поведения, которые также охарактеризуют в Банке России.

В третьем квартале 2017 года ЦБ представит собственный индекс финансовой грамотности населения. Он поможет реализовать программы повышения финансовой грамотности для всего населения и отдельно для граждан от 14 до 22 лет.

Фонд «Общественное мнение» по заказу ЦБ провел исследование для изучения финансовых стереотипов и установок граждан, выявив как позитивные, так и негативные модели. Например, к проблемной категории были отнесены граждане с низкими ресурсами в конце своей карьеры, граждане с высокой долговой нагрузкой, доверчивые граждане, а также авантюристы.

«Благополучную» же категорию составили финансово независимые пенсионеры и планирующие свои расходы клиенты и граждане с высоким доходом.

Банк России предлагает ввести адресный подход к каждой группе граждан, чтобы повысить их финансовую грамотность. Так, предлагается разъяснять гражданам без накоплений, как сбалансировать доходы и расходы, гражданам с высокими долгами и доходами рассказать о порядке действий при форс-мажорах в виде потери работы.

В ЦБ придумали задачи и для «благополучных» клиентов, которые также смогут повысить уровень своей финансовой грамотности.

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