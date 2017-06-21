В среду на площади святого Петра в бельгийском Льеже состоится торжественная церемония открытия бронзового памятника Петру Великому, сообщили в российском посольстве в Бельгии.

Памятник будет открыт в честь 300-летия посещения Петром Бельгии в 1717 году. В церемонии будут участвовать посол России в Бельгии Александр Токовинин, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, а также общественные деятели. Приуроченные к открытию памятника тождества пройдут на курорте Спа, передает «Интерфакс».

Создание и открытие памятника Петру I является инициативой региональных властей и бельгийского фонда Петра Великого (Fondation Pierre le Grand) и реализуется при содействии посольства России, представительства Россотрудничества, «Газпрома», «Лукойла» и других организаций.

В 1717 году Петр посетил бельгийские земли, где побывал не только в Брюсселе, но и Антверпене. В 1998 году в Антверпене был установлен памятник российскому императору в рамках фестиваля «Дни Петра Великого». В Брюсселе же установлен небольшой бюст Петра, который в 1856 году подарил Бельгии князь Демидов.