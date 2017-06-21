Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, отбывающий срок за взяточничество, был госпитализирован. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, 71-летний Ольмерт пожаловался тюремному врачу на боли в груди. После предварительного осмотра доктор принял решение о госпитализации для дальнейшего обследования.

Экс-премьер останется в ближайшие часы в больнице для продолжения наблюдения. Он в сознании, его состояние стабильно.

Двенадцатый премьер-министр еврейского государства Эхуд Ольмерт стал первым бывшим главой правительства в истории Израиля, который отправился в тюрьму. Его приговорили к шести годам лишения свободы за взятки и попытки ввести в заблуждение правосудие. В 2015 году этот срок был сокращен до полутора лет.