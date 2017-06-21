Главное управление МЧС по Северной Осетии перекрыло для движения автомобильного транспорта Транскавказскую магистраль, которая соединяет Россию с Южной Осетией. Причиной такого решения, вступившего в силу через полчаса после полуночи по московскому времени, стал сход селя в районе Тамиска.

Это стихийное бедствие, в свою очередь, было вызвано сильными ливнями, которые причинили Северной Осетии множество проблем: в частности, в селении Верхний Бирагзанг с населением свыше 800 человек из-за разгула стихии отключилась электроэнергия, произошел прорыв водопровода и нарушилось газоснабжение.

Глава Алагирского района Арсен Бутаев провел в администрации местного самоуправления экстренное совещание, после которого уточнил, что отключение электроэнергии было произведено в качестве предупредительной меры.

Оказывается, когда в лесном массиве произошел прорыв водопроводной трубы, энергетики приняли решение во избежание катастрофических последствий обесточить населенный пункт. По словам Бутаева, в ближайшее время специалисты проведут проверку на местности, и «если там опоры все в порядке, то запитают село».

Завтра рано утром в Верхнем Бирагзанге начнутся восстановительные работы, и будет организована поставка питьевой воды населению.

Напомним, в настоящее время в Алагирском районе в связи с сильными ливнями объявлен режим чрезвычайной ситуации. Паводки привели к прорыву газопровода, из-за чего жители трех населенных пунктов — восточной части села Суадаг, Верхнего Бирагзанга и Нижнего Бирагзанга (в общей сложности около 500 домов) — остались без газа.

Вдобавок в Верхнем Бирагзанге смыло мост через реку Цахсадыком, а в селе Црау — мост через реку Цраудон, где вода смыла берегоукрепительные сооружения и теперь затекает в подвалы расположенных рядом домов.