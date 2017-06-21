Власти Афганистана начали разрабатывать новый план по противодействию движению «Талибан» (запрещено в России), который касается вооруженных сил республики. Об этом говорится в ежегодном докладе «Улучшение стабильности и безопасности в Афганистане», который Пентагон направил в Конгресс США.

В докладе сообщается, что президент республики Ашраф Гани поручил разработать четырехлетний план действий по перехвату инициативы в борьбе с повстанческими и террористическими движениями.

Также, по мнению Гани, необходимо укрепить и реорганизовать институты безопасности афганских вооруженных сил.

В Пентагоне, отмечает ТАСС, план Гани считают «одной из самых значительных программ». При этом подчеркивают, что он всё еще находится на ранней стадии разработки.