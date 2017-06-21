Хиллари Клинтон может лишиться права доступа к секретной информации. Госдепартамент США инициировал расследование с целью установления законности сохранения права экс-кандидата в президенты США располагать закрытыми сведениями. О начале внутреннего дознания Госдепа сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

Расследование началось после того скандала с электронной почтой бывшего госсекретаря, когда оказалось, что Клинтон использовала для служебной переписки личный ящик. Сама она факт нарушения не отрицала. На основании этого встал вопрос о лишении ее самой и сотрудников ее аппарата доступа к секретной информации.

Косвенно это означает, что у Клинтон до сих пор есть возможность обращаться к данным, закрытым для обычных граждан США.