Глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов рассказал «Извеcтиям» о судьбе исторических домов, попавших в список на расселение.

По его словам, дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, могут быть расселены в ходе программы реновации, но при этом их не будут сносить. Жителям предоставят новое жилье, а здания отреставрируют.

«Дома, которые обладают историко-культурной ценностью, обязательно будут сохранены и реконструированы. Департамент культурного наследия внимательно следит за наиболее интересными объектами. В списках «Архнадзора» и других общественных организаций действительно есть интересные в архитектурном плане здания, и мы знаем об их существовании», — сказал Емельянов.

Емельянов отметил, таких домов всего около десяти, в частности, к ним относятся построенные по индивидуальным проектам «сталинки» на улице Руставели, четырехэтажный доходный дом 1906 года постройки на Каланчевской улице. Также «интересные здания» есть в Жуковом проезде, на Варшавском шоссе и Ивантеевской улице.

Кроме того, по его словам, в программу реновации не войдут крупные архитектурные комплексы эпохи конструктивизма. Прежде всего речь идет о поселках Дангауэровка в Лефортово, Дубровка, Буденовский, Усачевский и Хавско-Шаболовский.

Ранее общественная организация «Архнадзор» обнаружила в предварительном списке зданий, включенных в программу реновации московского жилья, около 320 домов, которые не являются хрущевками, а возведены по индивидуальным проектам.

Подробнее — в материале «Известий»:

«Программа реновации не означает автоматического сноса всех зданий»