Мужчина, устроивший теракт на Центральном вокзале в Брюсселе, скончался. Об этом сообщает издание Soir со ссылкой на данные федеральной прокуратуры.

Накануне вечером неизвестный устроил небольшой взрыв на Центральном вокзале Брюсселя. По словам очевидцев, они услышали громкий хлопок, произошло задымление, но взрывной и ударной волны не было. Военные нейтрализовали мужчину, применив табельное оружие. По данным свидетелей, пере тем как совершить взрыв, мужчина прокричал «Аллах акбар».

Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала взрыв на Центральном вокзале Брюсселя как теракт.