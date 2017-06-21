Вашингтон сомневается в надежности партнерства с Украиной, а прошедшая встреча президента США Дональда Трампа с Петром Порошенко была нужна американскому лидеру лишь для подготовки диалога с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20 в июле, рассказали «Известиям» высокопоставленные источники в российских дипломатических кругах.

Источники полагают, что Трамп после встречи с Порошенко сможет подготовить пакет предложений Москве, с тем чтобы заключить с Россией удачную сделку, в которой Украина выступит разменной монетой для того, чтобы выторговать у России выгодные для Вашингтона условия в более важных регионах.

— Москва ждет, когда Вашингтон назначит партнера Владиславу Суркову для переговоров по Украине. В целом США так до конца еще и не определились с позицией по Украине. При этом в США прекрасно понимают, что доверять Порошенко нельзя, — сказал «Известиям» высокопоставленный источник в МИД России.

Источники «Известий» в Вашингтоне подтвердили, что Трамп считает Украину лишь средством достижения выгодных условий на переговорах с Путиным, поэтому Киеву не стоит рассчитывать на углубление отношений с США.

Эксперты полагают, что у Петра Порошенко были самые высокие ожидания от встречи с Трампом, которые не оправдались. В доказательство именно такого положения дел они привели целый ряд очевидных аргументов.

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