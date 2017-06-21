Объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов на 35% превысил прошлогодние показатели и составил свыше 140 млрд рублей, следует из доклада Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), с которым ознакомились «Известия».

Такие темпы прироста являются рекордными за всю историю развития ипотечного кредитования в России.

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник пояснил, что роста ставок не произошло во многом благодаря действиям Сбербанка и группы ВТБ, которые в ключевой момент завершения госпрограммы объявили о снижении ставок.

«Мы уверены в перспективах рынка ипотеки в России. На днях ЦБ в очередной раз снизил ставку, и есть все основания полагать, что это не последнее снижение в этом году. Ставки по ипотеке уже к концу года упадут до уровня ниже 10%», — прогнозирует Александр Плутник.

За январь-май 2017 года объем выданной ипотеки превысил 610 млрд рублей, а темпы роста в годовом исчислении составили 11%. В крупнейших банках «Известиям» подтвердили рекордные темпы прироста ипотечных портфелей в мае.

Подробнее — в материале «Известий»:

Ипотека в мае вышла на рекорд