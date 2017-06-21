Бывший президент Чили Себастьян Пиньера, претендующий вновь занять пост главы государства, подвергся резкой критике за шутку про женщин.

Фразу, которая вызвала споры, Пиньера произнес на одном из своих предвыборных мероприятий.

Выступая перед зрителями, экс-президент Чили сказал: «Мне только что предложили очень веселую игру. Она очень простая. Все женщины лягут на пол и притворятся мертвыми, а все мы (мужчины) ляжем сверху и притворимся живыми».

Высказывание Пиньеры вызвало большой общественный резонанс. Критики назвали шутку сексистской и обвинили экс-президента в игнорировании проблемы нарушения прав женщин.

Нынешняя глава республики Мишель Бачелет написала в своем твиттере, что шутить на подобную тему неприемлемо.

Слова Пиньеры осудили пресс-секретарь правительства Паула Нарваес, журналистка Беатрис Санчес, которая также участвует в президентской гонке, и другие политические и общественные деятели.

После этого бывший глава Чили извинился за шутку, добавив, что «сожалеет, что некоторые воспользовались ситуацией в политических целях».