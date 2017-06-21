В результате столкновений между противоборствующими вооруженными группировками в Центральноафриканской республике (ЦАР) погибли не менее 50 человек, сообщил мэр города Бриа Морис Беликуссу.

Стычки между группировками произошли в городе Бриа в центре страны. По заявлению мэра, погибшие также находятся и в соседних районах, их тела пока не доставлены в больницы, передает «Интерфакс».

«Я могу сказать, что около 50 человек погибли. 42 тела были перевезены в больницу», — заявил Беликуссу.