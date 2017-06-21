Трехкратный обладатель премии «Оскар», британский актер Дэниэл Дэй-Льюис завершил свою карьеру. Об этом сообщил американский журнал Variety.

«Дэниэл Дэй-Льюис больше не будет работать актером», - приводит издание заявление его представителя Лесли Дарт.

Она отметила, что уход из профессии является «личным решением» актера, ни она, ни Дэй-Льюис комментировать это решение не будут.

Дэниэл Дэй-Льюис стал известен благодаря таким фильмам, как «Невыносимая легкость бытия» (1988), «Моя левая нога» (1989), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Нефть» (2007), «Линкольн» (2012).

Дэй-Льюис — единственный актер в истории Американской киноакадемии, трижды удостоенный премии «Оскар» за лучшую мужскую роль.