В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии», заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

При этом, с кем именно ведутся данные обсуждения и о чем именно идет речь, Тиллерсон не уточнил.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в РФ) сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка.

В коалиции заявили, что самолет, якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов). Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против террористов.

После этого Минобороны России заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны и рассматриваться в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.