Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что ему ничего не известно о существовании плана госсекретаря Рекса Тиллерсона по нормализации отношений с Россией.

Спайсера после регулярного брифинга попросили прокомментировать «план Тиллерсона» из трех пунктов, посвященный нормализации отношений с Россией, передает ТАСС.

«Мне о таком «плане Тиллерсона» ничего не известно», — сказал пресс-секретарь.

Ранее американский портал Buzzаeed сообщил со ссылкой на источник в Госдепе США, что Рекс Тиллерсон подготовил состоящий из трех основных пунктов план нормализации отношений с Россией. В нем значится указание не необходимость осознания Москвой контрпродуктивности тех шагов, которые она предпринимает, указание на важность сотрудничества с Россией в сфере интересов США, а также отмечена важность сохранения «стратегической стабильности» с Россией.