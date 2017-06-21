Федеральная прокуратура Бельгии квалифицировала взрыв на центральном вокзале Брюсселя, как теракт. Об этом сообщил официальный представитель прокуратуры Эрик Ван дер Сипт.

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

По сообщениям очевидцев, мужчина, который устроил взрыв на вокзале бельгийской столицы, перед этим выкрикивал исламистские лозунги.