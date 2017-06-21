Интернет-издание The Outline опубликовало запись закрытого совещания в Apple по борьбе с утечками информации, секретный брифинг, таким образом, сам стал предметом утечки.

Директор по глобальной безопасности Apple Дэвид Райс, специалист в области безопасности Дженни Хабберт и директор по международным расследованиям Ли Фридман провели в июне брифинг «Остановить утечки — сохранение конфиденциальности в Apple». На мероприятии присутствовало около 100 человек, сообщает RNS.

В ходе лекции было рассказано о том, как компания борется с утечками информации. Также были приведены примеры того, как сотрудники Apple пытались «слить» внутренние данные компании сторонним лицам.

Выступившие на брифинге специалисты заявили, что ранее источником утечек были заводы Apple вне США, тогда как сейчас утечки фиксируются в Калифорнии.