Мужчина, который устроил взрыв на вокзале в Брюсселе и в которого стреляли полицейские, перед выстрелами кричал «Аллах акбар». Об этом свидетельствуют очевидцы произошедшего, передает AFP.

Ранее военнослужащие нейтрализовали человека, который устроил взрыв на центральном вокзале в Брюсселе. При этом официальный представитель прокуратуры Брюсселя не подтвердила, что мужчина был убит.

По ее словам, полиция пока точно не знает, произошел взрыв при использовании «пояса смертника» или же мужчина принес взрывчатку в сумке.

Также она добавила, что точных данных о состоянии мужчины, устроившего взрыв, пока нет.

«У меня нет информации о состоянии его здоровья, я не знаю, жив он или мертв», — цитирует представителя прокуратуры «РИА Новости».

Центральный вокзал Брюсселя полностью эвакуирован. В связи с ЧП в центре города частично приостановлено движение поездов метро и наземного транспорта.