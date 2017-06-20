Нарушено движение общественного транспорта в бельгийской столице после возможной попытки теракта. Приостановлено движение поездов метро и наземного транспорта.

«Нет сообщения между станциями «Де Брукер» и «Парк», — говорится в сообщении Twitter транспортной компании STIB в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что полицейские застрелили мужчину в поясе смертника, который кричал «Аллах акбар!» и угрожал взорвать Центральный вокзал Брюсселя. Была проведена эвакуация на вокзале и центральной площади.