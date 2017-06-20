Создатели российско-сирийского фильма «Пальмира» хотели бы видеть в главной роли в этой картине актера Хавьера Бардема, заявила исполнительный продюсер картины Екатерина Борисова.

Борисова приняла во вторник участие в заседании в Минкультуры РФ Экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, которое претендует на получение господдержки, передает ТАСС.

Она заявила, что в апреле этого года компания «Пролайн-медиа» и крупнейшая в Сирии продюсерская компания Shaghaf заключили соглашение о съемках фильма «Пальмира».

«Мы хотели бы, чтобы главную роль в картине исполнил Хавьер Бардем», — заявила Борисова.

По ее словам, съемки начнутся уже в сентябре, съемочная группа отправится в Сирию. На экраны картина выйдет в 2019 году.

Главный герой фильма — дагестанский врач, который столкнулся с тайным побегом дочерей и жены в Сирию.