«ИФД Капиталъ» подаст апелляцию в министерство финансов США на решение о включении компании в санкционный список, передает «РИА Новости».

В пресс-службе группы заявили, что «ИФД Капиталъ» не совершал никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции и никогда не владел активами на территории полуострова Крым.

Ранее министерство финансов США расширило список санкций в отношении компаний и физлиц из РФ и Донбасса из-за ситуации на Украине.