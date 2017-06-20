ФИФА завела в отношении «Ювентуса» дисциплинарное дело. Причиной послужил переход французского полузащитника Поля Погба из туринской команды в «Манчестер Юнайтед».

Представитель ФИФА подтвердил информацию о возбуждении дела, однако отказался раскрывать детали, поскольку идет расследование, передает ESPN.

Что же касается «Манчестера Юнайтед», то в действиях клуба не нашли нарушений.

Поль Погба перешел в «Ювентус» из английского клуба в 2012 году в качестве свободного агента. Спустя четыре года французский полузащитник вернулся в «Манчестер Юнайтед». Трансфер обошелся «красным дьяволам» в 105 млн фунтов стерлингов.

В минувшем сезоне Поль Погба провел за «Манчестер» 51 игру во всех турнира и забил девять мячей.