Сообщения о взрыве на Центральном вокзале бельгийской столицы подтвердились. СМИ сообщают о предотвращенной попытке теракта.

Полицейские застрелили предполагаемого террориста — мужчину в поясе смертника. Ситуация находится под контролем, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал РТБФ.

Ранее сообщалось, что на брюссельском вокзале прозвучал небольшой хлопок. Станция была эвакуирована и оцеплена полицией. Также эвакуация прошла на Центральной площади Брюсселя. К зданию вокзала подъезжают военные.