Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес позволила себе резкое высказывание в адрес Перу. Дипломат назвала страну «собачкой империи».

Инцидент произошел на заседании генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ), проходившем в мексиканском Канкуне. Выступление Родригес транслировалось в прямом эфире, передает «РИА Новости».

«Я требую от Перу, чтобы Венесуэлу уважали. Если она входит в свору симпатичных для империи (США) собачек, то Венесуэла — нет, и она не допустит незаконного вмешательства», — заявила глава МИД Венесуэлы.

Делси Родригес не первый раз выступает с критикой властей Перу из-за связей с США. В марте текущего года дипломат назвала президента страны псом, который служит североамериканскому империализму.

Лима незамедлительно отреагировала на заявление Родригес. Посол в Каракасе Марио Лопес был отозван для консультаций, а МИД Перу заявил о недопустимости подобных высказываний.