Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российский закон о запрете пропаганды гомосексуализма не ущемляет права членов ЛГБТ-сообщества, но запрещает навязывать эту ориентацию несовершеннолетним.

На пресс-конференции в Москве Лаврова попросили прокомментировать решение ЕСПЧ о том, что указанный закон может иметь дискриминационный характер, передает «Интерфакс».

«У нас нет никакого преследования за ту или иную ориентацию в той или иной области, включая ориентацию в сфере ЛГБТ», — отметил глава МИДа.

Лавров подчеркнул, что закон запрещает только навязывание этой ориентации детям.