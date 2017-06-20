На открытии переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен обговорить с иностранным коллегой ситуацию в Сирии.

Лавров планирует обсудить целый ряд вопросов, которые касаются наиболее конфликтных ситуаций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Глава МИД РФ посчитал эту встречу очень своевременной и отметил, что она позволит рассмотреть вопросы двусторонних отношений и развитие сотрудничества по международным проблемам.

«Этот симбиоз во многом востребован для рассмотрения целого ряда конфликтных ситуаций, прежде всего на Ближнем Востоке и на севере Африки, в том числе в Сирии и не только», — сказал Лавров.