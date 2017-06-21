Катание на лошадях в Нижнем Тагиле теперь возможно только в четырех специально отведенных местах. Об этом говорится в постановлении администрации города об ужесточении правил содержания животных и предоставлении услуг, связанных с ними.

На сайте администрации Нижнего Тагила появилась информация, что постановление подписал мэр Сергей Носов. Первый участок расположен на проспекте Строителей, второй — это территория «Парка культуры и отдыха металлургов». Еще две зоны для катания выделили в Дзержинском районе, сообщает TagilCity.ru.

Кроме того, организаторы катания должны будут заранее уведомлять администрацию о своих намерениях. За катание на животных в остальных местах граждане будут привлечены к административной ответственности.