В Москве задержан начальник отдела чартерных и блочных перевозок ПАО «Аэрофлот» Дмитрий Купко. Задержание не связано с деятельностью компании.

Дмитрий Купко был задержан на рабочем месте в офисе компании, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Представитель компании отметил, менеджера «незамедлительно уволят», если будет доказана его вина.

По данным агентства, Купко фигурирует в трех уголовных делах. Одно из них касается хищения объектов торговой недвижимости. В сентябре прошлого года по этому делу был арестован брат менеджера «Аэрофлота». Расследованием занимается Главное следственное управление по Московской области.

Второе дело касается рейдорского захвата помещения на Щелковском шоссе. Третье дело было возбуждено Мещанским ОВД Москвы. В его рамках и был задержан Дмитрий Купко.