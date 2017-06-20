Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сегодня рассказал президенту Владимиру Путину об открытии компанией нового месторождения на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых. Геологические запасы в этом регионе оцениваются в 9,5 млрд т нефтяного эквивалента. Эксперты считают, что за этим открытием последуют и другие, не менее значимые.

«С вашей легкой руки, когда вы дали команду начать работы на Хатангском нефтяном участке, мы получили первые результаты этой работы», — сказал Игорь Сечин.

Он представил Владимиру Путину образец поднятого керна (образец горной породы, извлеченный из скважины) и отметил, что керн обладает высокой насыщенностью углеводородами. По его словам, геологи «Роснефти» уверены в том, что это будет уникальное месторождение.

«Мы сегодня можем вам доложить по итогам предварительного анализа, который нами сделан, что мы стоим на пороге открытия очень серьезного месторождения. Этот керн мы достали сегодня с глубины 2,3 тыс. м, наша задача — продолжить исследования до 5 тыс. м, чтобы исследовать залежи», — рассказал Игорь Сечин.

Компания в воскресенье объявила об открытии нового месторождения на шельфе Восточной Арктики после бурения первой скважины — «Центрально-Ольгинской-1». Глава Минприроды Сергей Донской не исключил, что это месторождение окажется крупнейшим на шельфе.

«Сама процедура бурения скважины «Центрально-Ольгинская-1» очень сложна, но мобилизация работ прошла в очень короткое время. И мы всячески поддерживаем и считаем очень важным проведение как эксплуатационного, так и поисково-разведочного бурения скважин с берега, поскольку бурение с платформ, во-первых, дороже, а во-вторых, несет гораздо больший риск для экосистемы Арктики», — рассказал заместитель директора по научной работе Института проблем нефти и газа РАН Василий Богоявленский.

По словам эксперта, «Роснефть» в России является первопроходцем бурения таких скважин на шельфе — первая подобная скважина была пробурена на шельфе Сахалина.

«Я с радостью присоединяюсь к поздравлению в адрес «Роснефти» от министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. Это действительно очень значимое событие, поскольку на шельфе моря Лаптевых это первое открытое месторождение. Мы не сомневаемся, что за ним последуют другие открытия», — резюмировал Василий Богоявленский.