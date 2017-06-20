В ночь на 21 июня в Москве ожидается дождь с сильными порывами ветра, порой до 20 м/с, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

Со вторника на среду в столицу придет погодная опасность. Сотрудники МЧС настоятельно не рекомендуют жителям проходить рядом с рекламными щитами и шаткими строениями, советуют по возможности переждать непогоду в капитальном здании.

Транспортные средства рекомендуется оставлять в гаражах или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.