Нападающий казанского «Рубина» Максим Канунников подписал соглашение с московским «Спартаком», сообщает «Чемпионат.com».

Ранее сообщалось, что красно-белые искали замену травмированному полузащитнику Роману Зобнину, который после операции будет вынужден пропустить около полугода. Канунников входил в число трансферных целей клуба.

Максим Канунников начал свою карьеру в ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Позже он приехал на просмотр в «Зенит», где начиная с 2009 года начал выступать за молодежный состав. За основную команду петербургского клуба сыграл 32 матча и забил 2 гола.

После перехода в «Амкар» 35 раз выходил на поле в матчах премьер-лиги, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В «Рубин» перешел в июле 2014 года.

В составе казанцев 25-летний футболист провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.