Аккредитация олимпийской аналитической лаборатории UCLA в Лос-Анджелесе частично приостановлена. Соответствующее решение приняло Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

В ходе проверки WADA выявило недостатки в работе лаборатории и запретило проводить анализы некоторых запрещенных веществ. Запрет сроком на три месяца вступил в силу 14 июня.

Пресс-служба антидопингового агентства отмечает, что UCLA может выполнять регулярные антидопинговые мероприятия. Тем не менее прежде чем объявить об обнаружении в допинг-пробах некоторых глюкокортикостероидов и анаболических стероидов, UCLA должна получить мнение другой аккредитованной WADA лаборатории.

UCLA может обжаловать решение в Арбитражном суде по спорту (CAS) в течение 21 дня с момента получения уведомления.

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