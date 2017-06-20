Концерн «Калашников» приступил к производству новых беспилотников ZALA 421-16Е2, которые отличаются небольшой массой и маленьким радиусом передачи видеоинформации в сложных метеоусловиях.

Серия бесшумного комплекса беспилотной разведки предназначена для управления наземными группами войск и координации роботизированной техники, пишет «РИА Новости».

Еще одной особенностью нового БПЛА станет гарантированная продолжительность полета и управление без использования катапульты. Первая демонстрация ZALA 421-16Е2 пройдет в июле на очередном Международном авиационно-космическом салоне (МАКС) и в августе на выставке «Армия-2017».