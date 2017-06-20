Государственный академический музыкальный театр Крыма начал ремонт, завершив 62-й театральный сезон. Сейчас в здании провели демонтаж кресел в основном зале. Полная замена завершится к концу июля.

Сиденьям было почти 20 лет, за этот срок их не только ни разу не меняли, но и не ремонтировали. Старые кресла с потертой обивкой заменят на современные и комфортные, сообщает ИА «Крыминформ».

Заменят также и пожарный занавес, который пришел в негодность. Как сообщил режиссер театра Владимир Косов, взамен появится новый. Сезон же обещают открыть гала-концертом, на котором презентуют отрывки нового мюзикла «Мост над рекой».