Мэр Львова Андрей Садовый не исключил эвакуации из города детей. Причина — высокий риск инфекционной опасности из-за мусора, сообщает «Укринформ».

«Сегодня мы стоим перед острой опасностью инфекционных заражений, поэтому должны предусматривать возможность эвакуации из города детей. Возможно, в лагеря или другие страны», — заявил Садовый.

Градоначальник также отметил, что о возможной вспышке инфекционных заболеваний будут проинформированы международные организации и посольства.

Ранее Львов посетила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Ознакомившись с ситуацией, она выразила опасения, что в городе могут произойти вспышки эпидемий тифа или холеры.

Власти Львова оценивают ситуацию с мусором как критическую. На улицах города скопилось свыше 8,5 тыс. т отходов.