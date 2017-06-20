Министерство финансов РФ разместило суверенные еврооблигации на $3 млрд.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 10-летний выпуск бумаг со сроком погашения в 2027 году на $1 млрд был размещен с доходностью 4,25%. 30-летний транш (погашение в 2047 году) был размещен на $2 млрд под 5,25% годовых.

«Это максимально низкие ставки купонов за всю историю размещения суверенных еврооблигаций РФ», — подчеркнул руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (организатор размещения) Андрей Соловьев.

Он отметил, что большую часть выпуска суверенных еврооблигаций РФ выкупили иностранные инвесторы, американские, европейские и азиатские.

«Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, размещение прошло с более чем двукратной переподпиской, объем книги заявок составил более $6 млрд», — резюмировал Соловьев.

Напомним, что 24 мая 2016 года впервые с 2013 года и с начала введения санкций на внутреннем долговом рынке были проданы бумаги на $1,75 млрд при спросе в $7 млрд. Доходность по ним составила 4,75% годовых. Более 70% купили иностранные инвесторы.

Еврооблигации (евробонды) — международные долговые обязательства, выпускаемые заемщиками (международными организациями, правительствами, местными органами власти, крупными корпорациями, заинтересованными в получении денежных средств на длительный срок — от 1 года до 40 лет (в основном от 3 до 30 лет) при получении долгосрочного займа на европейском финансовом рынке в какой-либо евровалюте.