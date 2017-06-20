Представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что американский самолет-разведчик не совершал никаких действий, которые могли бы спровоцировать российского истребителя на опасное сближение.

«Мы действовали в международном воздушном пространстве и не сделали ничего, чтобы спровоцировать эти действия», — подчеркнул Джефф Дэвис. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что над нейтральными водами Балтики российский истребитель Су-27 совершил перехват американского RC-135. Позже Пентагон назвал действия России небезопасными. В свою очередь, Минобороны РФ отметило, что в ходе сопровождения самолет США попытался сблизиться с российским истребителем, выполнив провокационный разворот.