Торжественное открытие монумента «Афганские ворота» состоится на этой неделе в Пензе. Возле городской администрации завершают установку скульптурной композиции «Во славу русского оружия», которая станет частью мемориального комплекса.

Установку стелы начали в мае 2017 года. Автором комплекса является пензенский скульптор Александр Бем. В основе памятника — лица великих полководцев и батальных цен, выполненных в виде бронзового барельефа. На гранитном основании высечены высказывания известных командующих, сообщает ИА «Пенза-пресс».

Установка мемориального комплекса «Афганские ворота» началась еще 20 лет назад. Сначала был установлен закладной камень, затем начали возводить сам монумент. И только в 2010 году состоялось открытие памятника. Мемориал был возведен на средства меценатов и участников военных событий.