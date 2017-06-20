Президент РФ Владимир Путин встретился в Кремле с новым составом Общественной палаты (ОП). Глава государства поздравил общественников с избранием, заметив, что ОП не должна подменять собой ни правительство, ни парламент. Члены палаты выразили готовность отстаивать интересы граждан, в том числе активно используя механизм общественного контроля. Эксперты, опрошенные «Известиями», обращают внимание, что именно этому составу ОП предстоит работать во время президентской кампании.

- Мы с вами знаем, как оценивается работа Общественной палаты. Но я глубоко убеждён, что при всех критических замечаниях, а они мне тоже хорошо известны, Общественная палата состоялась, и она занимается своим делом. Это общественный контроль за тем, что делают исполнительные и представительные органы власти, это экспертная оценка того, что генерируется как ближайшие и более отдалённые планы, это оценка того, как реализуются эти планы, и прямая связь с людьми, прямая связь с теми, кто ощущает на себе усилия властей по улучшению жизни в стране, - обратился к общественникам Владимир Путин.

Секретарь ОП Валерий Фадеев рассказал президенту о темах, которые гражданские активисты успели обсудить накануне на первом пленарном заседании в новом составе.

- Вы сказали, нужна прямая связь с населением. И здесь мне кажется, и мы вчера с коллегами это обсуждали, что нам нужно влиять на повестку дня. Повестка со стороны, с земли, с мест, если можно так выразиться, «народная повестка» заостряет внимание на тех проблемах, которые в первую очередь волнуют людей: ЖКХ, распределение доходов. Причем важно, чтобы эти проблемы обсуждались на понятном языке, не упрощались, - сказал он.

По словам Валерия Фадеева, необходимо помочь региональным палатам стать автономными, исключив чрезмерную зависимость от местных властей.

Член ОП Александр Ткаченко акцентировал внимание главы государства на теме народной дипломатии.

- К нам тянутся представители других стран, - сообщил он.

- Если вы хотите, чтобы эта работа была эффективной, не работайте напрямую с какими-то официальными структурами за границей. У них другие задачи в отношении России и всего, что связано с Россией. Работайте напрямую с такими же, как вы. Все официальные структуры – подневольные, они находятся в известной политической парадигме, им очень трудно, даже если конкретные лица захотели бы это сделать, им очень трудно сделать шаг влево, шаг вправо, прыгнуть вверх или вниз, - в ответ пояснил президент.

Еще один член палаты, Владимир Винницкий, спросил главу государства о недавних протестных акциях.

- Если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности, - заметил Владимир Путин. - А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем, не нужно этого бояться. Ведь страна большая.

Позднее в разговоре с «Известиями» Валерий Фадеев обратил внимание на тему общественного контроля.

- Закон такой есть, и он хороший. Казалось бы, открывай и действуй, контролируй со стороны общества. Но получается не так, как могло бы получаться, потому что подзаконных актов нет уже несколько лет. И реально общественность имеет немного возможностей контролировать деятельность власти, - сказал секретарь ОП, пообещав «побудить правительство составить несколько правильных подзаконных актов».

Первый замсекретаря палаты Вячеслав Бочаров сообщил, что программа работы ОП появится уже в ближайшие две недели.

- Будем работать, надеюсь, эффективно, - пообещал он.

Замсекретаря Лидия Михеева, в свою очередь, заявила, что Общественная палата настроена на диалог между государством и гражданами.

- Надо воспользоваться любой возможностью, чтобы напрямую донести проблему главе государства и чтобы о ней услышали профильные министерства и ведомства, - сказала она «Известиям».

По мнению члена ОП РФ Максима Григорьева, палата должна быть генератором повестки дня.

- Особенно важно поднимать региональные вопросы. ОП РФ должна взаимодействовать с государственной властью, нужен взаимный обмен, - отметил он.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отметил, что в ходе встречи Владимира Путина с членами ОП необходимо было соблюсти баланс между тремя факторами – общественным запросом на обновление, стремлением органа стать более влиятельным, а также дефицитом энергии самообновления как внутри власти, так и со стороны гражданского общества.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев обратил внимание, что именно этому составу ОП предстоит работать во время президентской кампании.

- Очевидно, что для президента важно с самого начала задать направления и обозначить основные функции Общественной палаты. По мнению президента, это в первую очередь взаимодействие с гражданским обществом в широком смысле этого слова и общественный контроль как способ поддержания тонуса региональной, а иногда и федеральной, власти, - сказал эксперт «Известиям».

По мнению Константина Калачева, сам факт встречи показывает, что ОП становится влиятельным институтом и в рамках предстоящей президентской кампании в ее общей драматургии у нее будет своя роль.