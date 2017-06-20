Миссия ОБСЕ сообщила о нападении на ее наблюдателей в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Донбассе (СММ ОБСЕ) сообщила о нападении на наблюдателей миссии.
«Вооруженные члены т.н. ДНР совершили жестокое нападение на невооруженных гражданских наблюдателей. Детали будут в нашем оперативном отчете», — говорится в сообщении СММ ОБСЕ, опубликованном в Twitter.
Информацию о нападении на наблюдателей ОБСЕ прокомментировал представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов, сообщает «Интерфакс».
По его словам, министерство обороны ДНР проверит сообщение СММ ОБСЕ на подлинность.