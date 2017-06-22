Фонд президентских грантов (ФПГ) введет двухуровневую систему оценки проектов НКО, на реализацию которых выделялось госфинансирование. Об этом «Известиям» рассказал собеседник, близкий к администрации президента. Информацию подтвердил и глава фонда Илья Чукалин. Пока работу планируется оценивать по двум показателям: финансовому и качественному. Первый будет оценивать сам фонд, второй — федеральная и региональные общественные палаты. Эксперты напоминают, что сейчас НКО и так отчитываются перед Минюстом, однако полагают, что введение дополнительной системы отчетности поможет сделать весь процесс распределения средств «прозрачным и справедливым».

Двухуровневая система мониторинга будет включать контроль расходов НКО по счетам и оценку содержания реализуемых проектов. Помимо общественных палат, к работе могут также привлечь представителей СМИ и блогеров.

— Внимание со стороны гражданского общества позволит в определенных ситуациях не допустить нарушений, а в некоторых случаях поможет НКО добиться больших результатов, вовремя скорректировать работу, — пояснил «Известиям» Илья Чукалин.

По его словам, нередки случаи, когда на бумаге «бюджет проекта может быть выполнен на все 100%, но по факту не достигается и половина намеченного».

— Иногда грантополучатели приукрашивают результаты. Поэтому мы намерены привлечь региональные общественные палаты, чтобы проанализировать эффект от реализации проектов, — сказал руководитель Фонда президентских грантов.

К работе могут привлечь и федеральную Общественную палату. Некоторые из ее новых членов, напомнил Илья Чукалин, состоят в объединенном экспертном совете ФПГ.

Руководитель департамента регионального развития ФПГ Наталья Алиева пояснила «Известиям», что формат взаимодействия с региональными и федеральной ОП, журналистами и заинтересованными организациями будет понятен к сентябрю — работа над этим уже ведется.

Мнение экспертов

Председатель совета благотворительного фонда «Нужна Помощь» Дмитрий Алешковский напомнил, что НКО и сейчас отчитываются перед Минюстом и грантодателем.

— Есть опасение, что определенная проблема может появиться в самих регионах. Члены общественных палат зачастую являются руководителями или сотрудниками некоммерческих организаций. Налицо возможный конфликт интересов между грантополучателем и субъектом, который его проверяет, — пояснил он «Известиям».

При этом особое внимание к работе НКО, по мнению Дмитрия Алешковского, связано со сменой команды внутриполитического блока Кремля: это проявление стремления пойти навстречу гражданскому обществу, показать, что решения о распределении средств являются «прозрачными и справедливыми».

— Мы очень надеемся, что весь процесс действительно станет таким, — подчеркнул Дмитрий Алешковский.

Политолог Аббас Галлямов скептически отнесся к идее контроля со стороны региональных общественных палат.

— Пока это настолько бессубъектные структуры, что трудно себе представить, как они будут кого-то контролировать, — заметил он.

Однако член Общественной палаты, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова пояснила «Известиям», что в компетенциях региональных палат есть разница.

— В некоторых из них есть члены, которые смогут заниматься мониторингом эффективности реализации проектов. Знаю довольно много таких: в Ярославской области, в Ханты-Мансийском автономном округе, в Тюмени и в Иркутске, например. Для этой работы есть специалисты и ресурсы. Однако в некоторых субъектах может не найтись людей, способных дать компетентные оценки, — сказала она.

В таких случаях, по словам Елены Тополевой-Солдуновой, можно привлекать внешних экспертов, сотрудничать с ресурсными центрами по поддержке НКО. Такие центры есть пока не во всех регионах, однако их становится больше и там, где они уже есть, «их надо обязательно подключать», полагает эксперт.

При этом член ОП считает, что необходимо придумать интересный презентационный формат.

— Важно, чтобы о проекте знали в регионе, где он реализуется. К сожалению, много было случаев, когда никому не известная организация выигрывала грант и никаких следов ее найти не могли, а известные НКО не получали господдержки, — пояснила она.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что проблема не столько в нецелевом расходовании грантов (отчетность по ним довольно строгая), а в том, что грантодатель редко формулирует для себя цель того или иного проекта.

— Грантополучатель вынужден импровизировать или реализовывать собственное представление о цели. Здесь требуется более четкая процедура. Подключение общественных палат двойственно: с одной стороны, они в теме, с другой — возможен конфликт интересов, поскольку их члены могут оказаться в конкурентных отношениях с грантополучателями, которых мониторят, — пояснил эксперт.