Реконструкцию Дома офицеров в Петрозаводске планируют начать в ближайшие месяцы, на это выделят почти 90 млн рублей. Ремонт произведут за счет средств Управления автомобильных дорог Республики Карелия, на балансе у которых находится здание в данный момент.

Проект капитального ремонта здания был разработан в 2016 году. Согласно техническому заданию архитектурно-художественное оформление фасадов сохранят, а вот перекрытия и коммуникации будут заменены. По завершении работ в здании разместят различные дорожные службы и лабораторию. Глава региона Артур Пафенчиков предложил выделить несколько кабинетов и актовый зал общественным и ветеранским организациям, сообщает ИА «Карелinform».

Историческое здание было построено еще до революции, в 1912 году. Изначально это был архиерейский дом Олонецкой епархии. В советский период его реконструировали и разместили военное учреждение культуры – Дом офицеров. Здание закрыли в 2011 году, тогда оно находилось на балансе Министерства обороны РФ. В 2012 году архитектурный памятник стал собственностью Республики Карелия, но, будучи невостребованным, начал разрушаться. Сейчас здание находится в аварийном состоянии.