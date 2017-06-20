Психически неуравновешенный немец пытался совершить наезд на группу детей в Бельгии.

Как сообщает издание Avenir со ссылкой на правоохранителей, инцидент произошел на территории военного лагеря Эльзенборн, расположенного в заповедной зоне неподалеку от границы с Германией. Мужчина за рулем грузовика проник на территорию закрытого полигона.

Прежде чем направить транспортное средство в сторону детей, он совершил несколько аварий на территории лагеря. Мгновенная реакция педагогов позволила избежать жертв.

«Учителя быстро отреагировали и немедленно отвели детей в недоступное для автомобиля место», — сообщил бургомистр коммуны Бютгенбах Эмил Даннемарк.

Злоумышленника задержали военные, находившиеся в этот момент на полигоне. Он помещен в психиатрическую клинику.

Происшествие случилось еще в понедельник, 19 июня, однако известно об этом стало только сейчас.