Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду выступит в суде Испании по «делу о неуплате налогов» 31 июля, сообщает Football Espana.

Ожидается, что слушания начнутся в 11.00 по среднеевропейскому времени (13.00 мск).

По версии испанской прокуратуры, в 2010 году Криштиану Роналду создал общественную организацию, которая помогала ему уклоняться от уплаты налогов с денег, полученных от имиджевых прав. Футболист задолжал казне Испании €14,7 млн.

Накануне стало известно, что прокуратура Хорватии заподозрила полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в даче ложных показаний. Он проходит по делу бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича, которого подозревают в финансовых махинациях.

Если вина хорватского полузащитника будет доказана, ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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