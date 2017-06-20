СУ СК по Республике Дагестан начало доследственную проверку по факту исчезнувших детей, один из которых утонул.

По предварительной информации, днем 20 июня в процессе купания в Каспийском море по неустановленным причинам пропали трое подростков. Тело одного из них позднее выбросило на берег. Поиски других детей до сих пор продолжаются, говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, сотрудники МЧС и полиции. Проводится осмотр территории, опрос очевидцев и родственников.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.