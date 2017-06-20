Очередные санкции США в отношении России являются попыткой затруднить путь к улучшению двусторонних отношений. Такую позицию в интервью «Интерфаксу» высказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы не видим в происходящем никакого смысла, кроме стремления еще больше затруднить и без того крайне сложный путь к улучшению отношений. Но это американский выбор от начала до конца», — заявил Рябков.

Дипломат подчеркнул, что Москва отвергает «любые попытки санкционного прессинга». Расширение черного списка, отметил Рябков, не заставит свернуть Россию со своего курса, а сами ограничительные меры не будут иметь эффекта.

Замглавы МИД РФ добавил, что санкции, которые применены в интересах урегулирования конфликта на Украине, на самом деле «льют воду на мельницу» партии войны в Киеве.

«И вот этот разрыв между словом и делом, между декларациями и практическими действиями — он тревожит», — резюмировал дипломат.

По его словам, Москва даст ответ на очередное расширение санкционного списка против России.

Ранее минфин США ввел ограничительные меры против 38 человек и организаций в связи с ситуацией на Украине. В список попали «дочки» российских компаний, ряд банков, работающих на территории Крыма, и организации, связанные с байк-клубом.