Судебный процесс над бывшим главой полиции Архангельска завершился вынесением обвинительного приговора. Игоря Лебедева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Он также должен выплатить штраф в размере 4 млн рублей и лишен права занимать должности на государственной службе сроком на два года. В данный момент приговор не вступил в законную силу.

Следствием было установлено, что именно Лебедев в 2012 году с помощью посредника получил взятку более 1,3 млн рублей и планшетный компьютер. За это он обещал обеспечить победу организациям, которые участвовали в открытых аукционах УМВД России по Архангельской области, сообщает News29.Ru.

Вместе с этим удалось доказать факт превышения Лебедевым полномочий. От имени заказчика он подписал акты приемки о капитальном ремонте изолятора временного содержания и служебных помещений УМВД, хотя работы не были выполнены, и помог подрядчику получить денежные средства на основании фиктивных документов.