Силы международной коалиции во главе с США объявили об уничтожении так называемого «верховного муфтия» запрещенной в РФ террористической организации ИГ («Исламское государство») в Сирии.

Речь идет о Турки Аль-Бен-али, который играл главную роль в наборе иностранных боевиков и провоцировании терактов по всему миру. Он был ликвидирован 31 мая в сирийском Маядине на востоке страны в результате бомбардировки.

В сообщении коалиции отмечается, что Турки Аль-Бен-али был близким доверенным лицом главаря ИГ Абу-Бакра аль-Багдади, передает «РИА Новости».

Ранее в Минобороны РФ заявили, что аль-Багдади мог быть уничтожен 28 мая в результате удара ВКС РФ по командному пункту в южном предместье Ракки. Пока подтверждения этой информации нет.