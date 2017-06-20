Социальная сеть «ВКонтакте» и группа IOWA подвели итоги конкурса #Выпускной2к17 и выбрали три самых креативных видео об окончании школы. Победителями стали выпускники московского лицея №1581 при МГТУ им. Баумана, школы №10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска.

23 июня IOWA сыграет концерт в актовом зале одной из этих школ, а остальные призёры получат билеты на VK Fest и памятные сувениры от ВКонтакте.

Всего на конкурс было отправлено более 1,5 тыс. видеороликов.

Кроме того, 23 июня с 13:00 в сообществе «Выпускной 2017» в прямом эфире пройдёт специальный выпуск #VKLive с участием Егора Крида, Сергея Лазарева, Kristina Si, Дмитрия Маликова, Сергея Дружко и других артистов, а также с включениями концерта IOWA.

Проект «Выпускной-2017» сеть ВКонтакте запустила в мае этого года. Более 300 тыс. старшеклассников уже получили цифровые выпускные альбомы. Всего участие в акции #Выпускной2к17 приняло свыше полумиллиона человек — более 80% выпускников школ.