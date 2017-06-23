Футбол. Кубок конфедераций-2017. Россия–Мексика

После поражения от Португалии (0:1) у сборной России не остается другого выхода, как побеждать в последнем туре группового этапа турнира команду Мексики. Только в этом случае подопечные Станислава Черчесова смогут выйти в полуфинал домашнего Кубка конфедераций. Выиграв у Новой Зеландии (2:0) в матче-открытии и проиграв португальцам, наша команда с тремя очками перед заключительным туром занимает третье место в своей группе. У Португалии и Мексики — по четыре очка.

24 июня, 18:00. «Казань Арена» (Казань). Прямая трансляция на «Первом канале»

Футбол. Кубок конфедераций. Заключительные матчи группового этапа

Помимо встречи сборной России с Мексикой, которая может стать заключительной для нашей команды на домашнем Кубке конфедераций, не менее интересны и остальные пары. Португалия в матче с Новой Зеландией попытается обеспечить себе первое место в группе и избежать встречи в полуфинале со сборной Германии. Немцы же, в свою очередь, встретятся с Камеруном и попробуют добиться первого места в группе В, вторым фаворитом которой является победитель двух последних Кубков Южной Америки — сборная Чили. Именно чилийцы считаются рядом специалистов главными претендентами на победу в турнире чемпионов. Им в последнем туре предстоит помериться силами с Австралией.

Фото: REUTERS/Carl Recine

24 июня, 18:00, Новая Зеландия – Португалия («Санкт-Петербург Арена»)

25 июня, 18:00: Германия–Камерун (Стадион «Фишт», Сочи); Чили–Австралия (Стадион «Спартак», Москва)

Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1»

Смешанные единоборства MMA. Федор Емельяненко – Мэтт Митрион

Знаменитый российский боец ММА Федор Емельяненко впервые выступит в одном из крупнейших мировых промоушенов — Bellator. Соперником нашего тяжеловеса станет американец Мэтт Митрион, знаменитый только тем, что до попадания в смешанные единоборства профессионально занимался американским футболом. Напомним, первоначально поединок должен был состояться в феврале 2017 года, однако накануне боя оппонент Последнего Императора попал в больницу. Медики диагностировали у него камни в почках, и встречу пришлось перенести. Федор Емельяненко — один из самых знаменитых бойцов ММА за всю его историю. Долгие годы он доминировал в боях без правил, сохраняя титул лучшего тяжеловеса мира. С 2000 по 2010 год никому не удалось победить Последнего Императора. Всего на счету чемпиона 41 бой в ММА, в 36 из которых он одержал победу.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

25 июня, 05:00. Арена «Мэдиссон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США). Прямая трансляция на «Матч ТВ»

«Формула-1». Гран-при Азербайджана

Самый молодой из всех этапов чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1» пройдет в ближайшие выходные в Баку и станет очередным шансом для россиянина Даниила Квята реабилитироваться за неудачи последнего года. Сейчас пилот «Торо Россо» находится на предпоследнем, 15-м месте с четырьмя очками в активе. Его предыдущее попадание в очковую зону произошло в первой половине мая в Барселоне на Гран-при Испании. Главной интригой гонок станет попытка британца Льюиса Хэмилтона сократить отставание в 12 баллов от лидирующего в общем зачете немца Себастьяна Феттеля.

Фото: Global Look Press/Aziz Karimov

23 июня, 12:00, 16:00, свободная практика. 24 июня, 16:00, квалификация. 25 июня, 16:00, гонка. «Городская трасса Баку» (Баку, Азербайджан). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Теннис. Турнир ATP в Халле. Четвертьфиналы

Один из последних турниров ATP накануне Уимблдона оказался довольно удачным для российских теннисистов. В четвертьфинал турнира вышел 21-летний россиянин Карен Хачанов, который на следующей стадии встретится с Андреем Рублевым. Таким образом, в полуфинале турнира примет участие отечественный теннисист, который имеет шанс побороться за выход в финал со звездным швейцарцем Роджером Федерером.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

24 июня, полуфиналы. 25 июня, матч за третье место и финал. "Городской теннисный корт" (Халле, Германия). Прямые трансляции на «Матч! Игра»

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